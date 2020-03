Coronavirus, governatrice Santelli in visita all'ospedale: nessuno rispetta le misure di sicurezza

Jole Santelli visita il nuovo reparto dedicato ai pazienti Covid-19 all'ospedale Mater Domini di Germaneto, in provincia di Catanzaro, peccato che nessuno dei presenti rispetti le più basilari misure di sicurezza anti coronavirus.

"Striscia la Notizia" manda in onda il video pubblicato proprio dalla governatrice calabrese sui suoi social e sottolinea quello che molti utenti hanno subito notato: nessuno rispetta il distanziamento sociale, si formano veri e propri assembramenti in piccoli locali, gran parte dei medici che accompagnano la presidente della Regione non indossano le mascherine, e anche chi lo fa, lo fa in modo scorretto, lasciando cioè fuori il naso, Santelli compresa. Quasi nessuno, infine, indossa i guanti. Paradossali le parole pronunciate dalla governatrice a medici e infermieri: "Mi raccomando, bardatevi!".