Coronavirus, controlli dei Nas a Reggio Calabria: sequestrata una casa di cura

I carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato una casa di cura e denunciato il legale rappresentante per irregolarità nell'assistenza degli anziani e per la mancanza di autorizzazioni. Nel corso delle verifiche, decise nell'ambito della lotta al coronavirus, sono state riscontrate gravi carenze strutturali e "sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" tali da costituire "pericolo per le persone che vi soggiornano".

