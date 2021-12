Catanzaro, minaccia di morte la ex e i suoi familiari: arrestato stalker

istockphoto

Un marocchino di 27 anni è stato arrestato per aver perseguitato e minacciato di morte l'ex fidanzata e il suoi familiari, nel Catanzarese. Il 27enne, già arrestato in passato per vessazioni fisiche e morali nei confronti della ragazza, aveva ricominciato a importunarla con richieste d'amicizia sui social, tentativi di avvicinamento e minacce anche nei confronti dei genitori, che allarmati si sono rivolti ai carabinieri.