Catanzaro, il barista che ha aggirato il dpcm: “Non ho ingannato nessuno”

"Non ho ingannato nessuno, ho soltanto applicato la legge". A parlare è Aldo Manoieri, il titolare del Bar Plaza Cafè a Catanzaro che a "Mattino Cinque" racconta come è riuscito ad aggirare il dpcm. Alle 24 del 14 ottobre scorso, Manoieri ha chiuso il suo locale per poi riaprirlo dopo 15 minuti visto che non era previsto nessun divieto in tal senso.

E sulle nuove misure attuate dal governo, il titolare del bar aperto h24 sottolinea: "Penso sia ridicolo, io non faccio movida - spiega Monoieri - io offro un servizio ai lavoratori notturni. Hanno generalizzato tutto in modo errato", conclude.