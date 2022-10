Cariati (Cosenza), due anziani feriti da scoppio in abitazione

A Cariati, in provincia di Cosenza, due anziani sono rimasti seriamente feriti per uno scoppio dovuto al gas nella loro abitazione.

Più gravi le condizioni della donna, trasportata con elisoccorso in ospedale. L'esplosione ha interessato anche l'edificio vicino a quello in cui vive la coppia. Non è ancora chiaro se a deflagrare sia stata la caldaia o una bombola. Feriti lievemente anche alcuni residenti nelle abitazioni vicine.