Calabria, un'altra vittima per gli incendi: trovato morto 78enne

Ansa

Ancora una vittima per gli incendi in Calabria. Un 78enne è stato trovato semicarbonizzato nella notte ad Acquaro, in provincia di Vibo Valentia. Secondo quanto riportato dal "Quotidiano del Sud", il pensionato - scrive il "Quotidiano del Sud" - sarebbe stato investito dalle fiamme di un incendio boschivo che ha interessato anche il suo fondo agricolo.