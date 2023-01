Calabria, scende da auto in panne e viene travolta: muore bimba di 10 anni

In provincia di Reggio Calabria una bambina di 10 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto sull'A2, all'altezza dello svincolo di Bagnara.

La piccola era in viaggio sull'autostrada, in direzione nord, con la madre e il compagno di lei, tutti residenti a Reggio Calabria. Il guidatore si è fermato nella corsia d'emergenza per un guasto alla vettura, un'Audi A3: usciva fumo dal cofano e l'uomo temeva che l'auto prendesse fuoco. La piccola è scesa dal lato sinistro mentre arrivava una Renault Clio guidata da un 60enne: l'impatto è stato fatale.