Calabria, Santelli su sentenza Tar: "Per governo è vittoria di Pirro"

"Per il governo è una vittoria di Pirro". Così Jole Santelli commenta la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso contro l'ordinanza della Calabria sulle riaperture. "Una scelta così importante spettava alla Corte costituzionale, unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto governo-Regioni", dice. Secondo la Santelli vengono "calpestati i diritti dei cittadini" provocando una "battuta d'arresto per una Regione che stava ripartendo".