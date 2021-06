Calabria, operaio travolto e ucciso sull'autostrada A2

dal-web

Un operaio addetto alla manutenzione è stato travolto e ucciso in un incidente stradale avvenuto sull'A2, Autostrada del Mediterraneo, all'altezza di Francavilla Angitola, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro nel Vibonese. Un veicolo in transito, per cause in corso di accertamento, ha investito il lavoratore che successivamente è deceduto. Attualmente il traffico in direzione sud è bloccato.