Incendi dolosi in Calabria, fermato il piromane seriale di Gioiosa Ionica: agiva per vendetta

L'uomo agiva di notte: appiccava un incendio e, poco dopo, subito un altro in un luogo molto distante, in modo da mettere in forte difficoltà le forze di soccorso e le pattuglie dell'Arma per gli interventi. E' stato il rinvenimento di un ordigno incendiario non innescatosi correttamente a consentire agli investigatori di acquisire elementi fondamentali contro il piromane. Nella sua abitazione sono stati trovati alcuni materiali che avrebbe utilizzato nei vari episodi incendiari durante i quali, tra l'altro, adottava diversi accorgimenti, come quello di coprirsi con un grande ombrello per evitare di essere riconosciuto attraverso le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.