Calabria,firmata ordinanza: coprifuoco dalle 24 e didattica a distanza

LaPresse

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ha firmato l'ordinanza che sancisce, per 15 giorni, a partire da lunedì e fino al 13 novembre, la sospensione delle attività scolastiche per le scuole medie e superiori, e il "coprifuoco" dalla mezzanotte alle 5 in tutta la regione per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel provvedimento sono contemplate anche misure che riguardano ospedali e Rsa.