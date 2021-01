Calabria, de Magistris: "La candidatura mi affascina, ci penserò"

ansa

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, prende in considerazione l'ipotesi di candidarsi a presidente della Calabria. "Mi crea inquietudine e gioia la mia eventuale candidatura in Calabria - ha spiegato -. Adesso non c'è nulla di concreto ma io continuerò a fare politica come mi piace, quindi, qualsiasi ragionamento anche in Calabria deve essere fatto con credibilità e coerenza. Mi affascina. Ci penserò perché è una terra che amo".