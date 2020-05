Appalti pilotati per favorire cosche 'ndrangheta: decine di arresti

La guardia di finanza, in una operazione coordinata con la Dda di Reggio Calabria, ha effettuato decine di arresti in diverse regioni per smantellare un cartello criminale composto da imprenditori e funzionari pubblici. Il sodalizio era stato creato per pilotare gli appalti e agevolare le cosche della 'ndrangheta. I finanzieri hanno eseguito anche sequestri di beni e imprese per oltre 103 milioni di euro.