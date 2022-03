Agguato a Lamezia Terme, un morto e due feriti

La vittima , raggiunta da numerosi colpi di pistola, si chiamava Luigi Trovato , di 52 anni, considerato dagli investigatori vicino ad ambienti di 'ndrangheta. Feriti in modo grave il fratello Luciano, di 37 anni, noto alle forze dell'ordine, e una terza persona, Pasquale D'Angela, di 34, che era in compagnia dei due. A sparare almeno due persone.

L'agguato è stato compiuto in piazza Porcelli, nel centro cittadino. Sul posto carabinieri e polizia, che hanno sentito alcune persone che si trovavano sul posto nel momento in cui i sicari sono entrati in azione.