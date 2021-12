Aggredito e pestato da branco di coetanei, 15enne ferito nel Vibonese

ansa

Un ragazzo di 15 anni è stato pestato a sangue, la sera di Natale, da un gruppo di coetanei a Paravati, in provincia di Vibo Valentia. Sull'episodio indagano i carabinieri. La vittima è stata ricoverata all'ospedale Jazzolino dove si trova tuttora in osservazione. I militari stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori dell'aggressione.