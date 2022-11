Calabria, tromba d'aria a Lamezia Terme: alberi sradicati e tetti divelti

Decine di interventi - Oltre ai vigili del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti anche il distaccamento volontari di Taverna insieme alle squadre di Soverato e ai volontari di Martirano e Girifalco. Le squadre di soccorritori sono state mobilitate da tutta la provincia per poter far fronte alle richieste d'intervento, che già in circa un'ora erano diventate più di trenta.

Disagi e danni - Il maltempo ha causato disagi anche all’aeroporto di Lamezia Terme, dove alcuni voli sono stati dirottati a Brindisi. Mentre i tetti di palazzi divelti dal forte vento in alcuni casi hanno colpito le auto parcheggiate in strada sotto le abitazioni. Fortunatamente al momento non ci sono segnalazioni di persone ferite. Resta solo lo spavento condiviso da molti cittadini in tempo reale sui social.