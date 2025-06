Calabria, 55 incendi in tutta la Regione: nel Cosentino evacuata una Rsa

Diversi incendi si sono verificati in Calabria. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 55 interventi principalmente nelle zone dell'Alto Ionio e dell'Alto Tirreno Cosentino. Un episodio che ha destato una certa preoccupazione si è verificato a Cassano allo Ionio, dove un incendio di vegetazione si è propagato vicino a una Rsa. Per motivi di sicurezza, sono state evacuate dieci persone, e le fiamme hanno lambito una tettoia in legno all'esterno dell'edificio. Non ci sono stati danni alle persone.