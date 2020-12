Calabria, il presidente Spirlì: non si voterà il 14 febbraio

Ansa

"Non voteremo il 14 febbraio. Non siamo così scriteriati da mandare i calabresi al voto con l'indice Rt che da 0,64 è passato a quasi 2 e con il numero di contagi che è raddoppiato in due giorni". Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. "Sto preparando l'atto che sarà quanto prima presentato con la data definitiva delle elezioni. Vi posso assicurare che nessun calabrese sarà messo in pericolo", ha aggiunto Spirlì.