Niente guardia medica nel foggiano, il sindaco di Cagnano Varano: "Se c'è emergenza chiamate me"

"Le problematiche riguardo la sanità oggi purtroppo ci sono e siamo in contatto diretto con l'ASL che si è resa da subito disponibile. Non ci sono medici disponibili a venire qui a Cagnano Varano e le problematiche si intensificano nel weekend quando non c'è una guardia medica in turno per le prescrizioni o le visite urgenti" prosegue il primo cittadino.