Niente guardia medica nel foggiano, il sindaco di Cagnano Varano: "Se c'è emergenza chiamate me"

A "Mattino Cinque" le parole del primo cittadino: "Non ci sono medici disponibili a venire qui a Cagnano"
© Da video
In collegamento con "Mattino Cinque" il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumbo, rende nota la sua idea per sopperire alla mancanza di una guardia medica fissa per i suoi cittadini: "Ho attivato una linea personale dovuta dal dovere di primo cittadino di mettermi a disposizione nei confronti di chi ha bisogno".
"Le problematiche riguardo la sanità oggi purtroppo ci sono e siamo in contatto diretto con l'ASL che si è resa da subito disponibile. Non ci sono medici disponibili a venire qui a Cagnano Varano e le problematiche si intensificano nel weekend quando non c'è una guardia medica in turno per le prescrizioni o le visite urgenti" prosegue il primo cittadino.
"Grazie a due carissimi cittadini, due medici in pensione, e anche altri che in questi giorni hanno dato la loro disponibilità, vogliamo presentare alla ASL un progetto pilota di un ambulatorio popolare che prevede il ritorno di medici in pensione. È grazie a loro se oggi riusciamo a risolvere alcune problematiche" conclude Michele Di Pumbo.