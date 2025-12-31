Foggia, sciacalli in azione nella palazzina evacuata: "Hanno rubato tutto"

A "Mattino Cinque" le parole di chi vive lì: "Sono entrati dal balcone"
© Da video
Prima il danno poi la beffa per 12 famiglie del civico 73 di via Lucera, a Foggia. Dopo lo sgombero della palazzina per un presunto danno strutturale all'edificio il 28 dicembre, i residenti hanno dovuto fare i conti con degli sciacalli che hanno fatto razzia in alcuni appartamenti lasciando tutti nel terrore.
"Domenica mattina l'evacuazione e la sera l'arrivo degli sciacalli" racconta la proprietaria di uno degli appartamenti derubati. "Sono entrati dal balcone della camera da letto, svaligiando e saccheggiando tutta casa. Mi hanno rubato elettrodomestici, soldi, i risparmi di mio figlio per il battesimo, i gioielli" prosegue la ragazza.
"Facciamo i turni di notte per far fronte agli sciacalli, da quando due degli appartamenti sono stati derubati le istituzioni ci hanno mandato in aiuto la vigilanza. La nostra paura è che non abbiamo il tempo" ha raccontato uno dei rappresentanti del condominio.