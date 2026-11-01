Cagliari, palpeggiano una donna al semaforo nella notte di Halloween: arrestati due giovani

Due giovani di origine algerina sono stati arrestati in centro a Cagliari con l'accusa di concorso in violenza sessuale durante i controlli dei carabinieri nella notte di Halloween. I due, ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Monastir, sono stati fermati dai militari della Sezione radiomobile dopo un intervento in via Roma, dove una donna aveva segnalato di essere stata palpeggiata ripetutamente da due uomini mentre era al semaforo in attesa di attraversare la strada. I giovani sono stati rintracciati poco lontano e arrestati.