Cagliari, uccide la moglie 81enne e poi chiama i carabinieri

Ha ucciso la moglie, forse davanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. La tragedia nel pomeriggio a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari, dove un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. Sul posto stanno operando i militari della Compagnia di Quartu Sant'Elena e del comando provinciale di Cagliari.