Cagliari, turiste entrano in zona vietata di un parco e sprofondano nel fango: salvate dai Vigili del fuoco

"Molentargius è un'area protetta e i divieti sono disposti per impedire l'accesso di persone che, con la loro presenza, possano arrecare danno all'avifauna e compromettere l'equilibrio e l'integrità del delicato ecosistema del Parco. La violazione delle prescrizioni è soggetta a sanzioni, anche di rilevante entità", ha fatto sapere l'ente. Marianna Mossa, direttrice del parco, ha invece aggiunto: "Quello accaduto dimostra che il rispetto dei divieti è fondamentale anche per la sicurezza delle persone. Le vasche non sono aree accessibili né percorribili: la superficie dei sedimenti può apparire stabile, ma nasconde condizioni estremamente insidiose e il rischio di sprofondare può manifestarsi improvvisamente".