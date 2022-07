Cagliari, parroco pubblica selfie nudo sotto la doccia: la curia lo sospende

E nel giro di poche ore quello scatto è finito non solo nelle chat dei parrocchiani, ma in quelle di mezza Italia. È successo domenica scorsa, a Furtei , in Sardegna , a un parroco 70enne . La foto era stata rimossa quasi subito, ma evidentemente non abbastanza presto tanto che la Diocesi di Cagliari ha subito sospeso il 70enne.

Le giustificazioni del sacerdote -

Il parroco ha provato a rimediare al danno e si è detto mortificato: "Non riesco a spiegarmi come quello scatto sia potuto finire sui social - ha detto a l'Forse la fotocamera si è attivata per errore mentre chiudevo una videochiamata". "Sono entrato in doccia e chiudendo una telefonata - ha spiegato - considerato che non ci vedo bene, forse ho attivato inavvertitamente la fotocamera. Ripeto: non lo so come è potuto succedere". Poi il sacerdote si è difeso: "Hanno preso la foto e l’hanno fatta girare. Una curiosità morbosa". "Io sono mortificato, ma che faccio? Mi butto da un ponte?". La foto in questione, però, è arrivata anche all'Arcivescovado, che ora deciderà se prendere provvedimenti. Per il momento il 70enne resta sospeso ed è stato sostituito.