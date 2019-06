Cagliari, muore cadendo dal balcone: era uscito a fumare

La tragedia è avvenuta a Sestu, nell'hinterland di Cagliari. La vittima è un uomo di 39 anni, Mauro Orrù. La sua pausa sigaretta sul balcone di casa si è trasformata in un incubo quando è accidentalmente scivolato per poi precipitare giù nel vuoto. All'arrivo immediato dei soccorsi Mauro era ancora cosciente ma è poi peggiorato una volta in ospedale, dove è morto dopo alcune ore nella serata del 19 giugno.