Cagliari, madre e figlio trovati morti in un'abitazione: ipotesi doppio decesso naturale

Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Il 59enne sarebbe infatti stato male, non riuscendo a chiamare aiuto. La madre, trovandolo privo di vita, si sarebbe sentita a sua volta male. I carabinieri da un primo sopralluogo non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre a una aggressione: nessun segno di intrusione o scasso. L'ipotesi più avvalorata al momento è quella della morte naturale. Si attende in ogni caso l'arrivo del medico legale che effettuerà l'esame sui corpi per chiarire le cause del decesso.