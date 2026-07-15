Indagini in corso

Cagliari, madre e figlio trovati morti in un'abitazione: ipotesi doppio decesso naturale

La scoperta nell'abitazione in provincia di Cagliari. Nessun segno di scasso o violenza sui corpi della donna di 86 anni e del figlio 59enne

15 Lug 2026 - 14:51
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© Carabinieri

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Hanno trovato i corpi di entrambi, una donna di 86 anni e suo figlio 59enne, nella loro abitazione di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. A scoprirli i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena. Secondo quanto emerso durante il primo sopralluogo delle forze dell'ordine, sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza.

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L'ipotesi di morte naturale e il doppio malore

 Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Il 59enne sarebbe infatti stato male, non riuscendo a chiamare aiuto. La madre, trovandolo privo di vita, si sarebbe sentita a sua volta male. I carabinieri da un primo sopralluogo non hanno riscontrato elementi che possano ricondurre a una aggressione: nessun segno di intrusione o scasso. L'ipotesi più avvalorata al momento è quella della morte naturale. Si attende in ogni caso l'arrivo del medico legale che effettuerà l'esame sui corpi per chiarire le cause del decesso.

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