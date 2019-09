Denuncia sui social chi sporca la città 9 settembre 2019 18:44 Cagliari, il sindaco pubblica le foto di chi lascia i rifiuti per strada: "Me ne frego della privacy" Nel capoluogo sardo il malcostume è recentemente aumentato

Si esprime in dialetto per raccontare la sua campagna contro chi sporca la città e abbandona i rifiuti per strada. Paolo Truzzu, neoeletto sindaco di Cagliari, ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Facebook, senza curarsi della legge sulla privacy, le foto che mostrano alcuni cittadini sorpresi ad abbandonare sacchetti di immondizia.

Il post su Facebook"Cassato! (cioè "beccato", in cagliaritano) Ve l'avevo detto!", così si intitola il post di Truzzu nel quale commenta la foto dell'automobilista che apre il bagagliaio dell'auto, prende un sacco di immondizia e la lascia per terra, inconsapevole della presenza di una delle telecamere della videosorveglianza dell'Autorità portuale.

"Ho riflettuto a lungo se pubblicare questa foto perché come sapete c'è di mezzo la privacy... Sapete che vi dico? Che ho deciso di fregarmene”, continua il sindaco.

Il post ha ricevuto principalmente commenti di approvazione per la denuncia del sindaco e di condanna alle azioni dell’uomo immortalato, definito “caddozzo” (zozzone). Qualcuno ha fatto però notare l'uso di "parole poco opportune per profili di autorità come quella di un sindaco".