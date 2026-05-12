Durante un controllo di routine effettuato dai militari dell'Arma con il fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, il pensionato è risultato assente dalla propria abitazione dalla quale era uscito senza autorizzazione. Gli agenti hanno fatto scattare subito le ricerche e lo hanno rintracciato circa un quarto d'ora dopo. Fermato, l'uomo avrebbe spiegato di essersi allontanato per rendere l'ultimo omaggio a un familiare deceduto il giorno precedente. I carabinieri hanno segnalato l'accaduto all'autorità giudiziaria competente e hanno poi accompagnato l'uomo presso la propria abitazione, dove è tornato in regime di detenzione domiciliare.