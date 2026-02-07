Cagliari, con l' iPhone in carcere: gli altri detenuti pagavano per telefonare

Prestavano l'iPhone ad altri detenuti e si facevano lautamente pagare le telefonate. Sarebbe questo l'illecito scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Uta, nel cagliaritano. Un'indagine che ha portato al sequestro di tre smartphone, di cui due iPhone 16 e un Motorola, e delle rispettive sim.