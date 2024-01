Cagliari, colpito da compagno di caccia: morto 59enne

Tragica battuta di caccia al cinghiale a Is Cannoneris, nelle campagne di Teulada, nel sud Sardegna.

Un 59enne di Giba, Massimiliano Sabiu, è stato colpito accidentalmente da un altro cacciatore ed è morto in seguito alle ferite riportate. Il colpo sarebbe partito dall'arma di un 40enne che stava partecipando con lui alla battuta. Lo sparo ha raggiunto il fianco e la spalla di Sabiu. In quella zona c'erano circa 20 cacciatori. Sabiu è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia. Poi la chiamata al 118 ma non c'è stato niente da fare.