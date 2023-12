Polemica su un eurodeputato di Fdi: auguri con albero di Natale addobbato con cartucce

La polemica è come al solito divampata sui social. Pietro Fiocchi compare su numerosi cartelli affissi in questi giorni in varie zone di Lecco. Fiocchi compare seduto in compagnia del suo cane, con alle sue spalle un camino acceso e un albero di Natale decorato con bossoli e cartucce. L'azienda famigliare del politico è la Fiocchi Munizioni di Lecco. Sono appunto le "decorazioni" a venire discusse sul web, condannate da molti soprattutto in relazione al periodo e ai conflitti che stanno insanguinando il mondo.

Già in passato era stato criticato per iniziative simili

L'eurodeputato, componente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza del Parlamento europeo, risponde così: "Intendevo semplicemente fare gli auguri ai cacciatori e, in generale, al mondo rurale. Nell'immagine sono ritratti bossoli da caccia, non cartucce da guerra. Non voleva essere una provocazione, io condanno fermamente le guerre". E ancora: "Il mio è solo un augurio ai cacciatori, che infatti hanno capito il messaggio". Già in passato il politico era stato criticato per iniziative dello stesso genere, legate all'ambito dell'azienda famigliare e al mondo della caccia.