Cagliari, cacciatore cade e sbatte la testa dopo essere stato aggredito da un cinghiale: è grave

Nelle campagne di Nurri (Cagliari), un cacciatore 55enne è caduto a terra e ha sbattuto la testa dopo essere stato travolto e probabilmente morso al capo da un cinghiale durante una battuta di caccia. L'uomo è grave. Lo riporta L'Unione Sarda.
Stando al giornale, inizialmente la situazione non sembrava preoccupante, tanto che il cacciatore è tornato a casa. Poi, però, si è sentito male. Sono quindi arrivati i soccorsi, allertati dai familiari dell'uomo, le cui condizioni sono peggiorate velocemente. È stato dunque trasportato d'urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. È ora ricoverato in prognosi riservata.