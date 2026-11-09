Cagliari, cacciatore cade e sbatte la testa dopo essere stato aggredito da un cinghiale: è grave

Stando al giornale, inizialmente la situazione non sembrava preoccupante, tanto che il cacciatore è tornato a casa. Poi, però, si è sentito male. Sono quindi arrivati i soccorsi, allertati dai familiari dell'uomo, le cui condizioni sono peggiorate velocemente. È stato dunque trasportato d'urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. È ora ricoverato in prognosi riservata.