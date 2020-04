Cagliari, bimba scrive: "Andrà tutto bene", ma dopo un mese ci ripensa e "rettifica"

Circa un mese fa, per l'esattezza 40 giorni fa, una bambina di 10 anni di Quartu (Cagliari) aveva realizzato un disegno con su scritto "Andrà tutto bene" e lo aveva appeso al cancello di casa. Da quel momento, però, sono trascorsi lunghi giorni di quarantena e la bimba ha cambiato idea: "Non credo che andrà tutto bene, l'ho fatto solo perché lo volevano le mie maestre e i miei genitori", ha scritto in un altro cartello appeso accanto al primo.

Come riporta la testata locale Youtg.net, all'inizio dell'emergenza coronavirus, la piccola era preoccupata come tutti, ma fiduciosa. Da allora qualcosa è cambiato. Saranno gli amici lontani, la scuola chiusa, le giornate passate in casa. Così la bimba ha preso carta e penna e deciso di mandare un nuovo spontaneo e sincero messaggio, che lascia intendere che forse anche prima non era poi così fiduciosa.