Cagliari, 62enne aggredito nei parcheggi di un supermercato: identificati due minorenni

A Dolianova (Cagliari), un 62enne è stato aggredito nei parcheggi di un supermercato. L'uomo, che era in bicicletta, è stato spinto, preso a calci e fatto cadere a terra. Nel mentre, qualcuno filmava la scena. Il video dell'aggressione, nel quale si sentono anche risate di sottofondo, è diventato virale sui social ed è proprio grazie a queste immagini che i carabinieri sono riusciti a rintracciare gli aggressori: si tratta di due minorenni. Il 62enne ha rifiutato di querelare i due ragazzi.