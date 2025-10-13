Cagliari, 62enne aggredito nei parcheggi di un supermercato: identificati due minorenni

L'uomo, che era in bicicletta, è stato spinto, preso a calci e fatto cadere a terra. Nel mentre, qualcuno filmava la scena
© ansa
A Dolianova (Cagliari), un 62enne è stato aggredito nei parcheggi di un supermercato. L'uomo, che era in bicicletta, è stato spinto, preso a calci e fatto cadere a terra. Nel mentre, qualcuno filmava la scena. Il video dell'aggressione, nel quale si sentono anche risate di sottofondo, è diventato virale sui social ed è proprio grazie a queste immagini che i carabinieri sono riusciti a rintracciare gli aggressori: si tratta di due minorenni. Il 62enne ha rifiutato di querelare i due ragazzi.
L'aggredito, contattato dai carabinieri, è stato identificato e sentito in merito ai fatti, ma al momento non ha inteso formalizzare alcuna denuncia-querela - spiegano dall'Arma -. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda e per chiarire le circostanze esatte dell'aggressione. I due minorenni avrebbero aggredito l'uomo per motivi ancora sconosciuti. Informati del caso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e i servizi sociali del Comune di Dolianova, al fine di valutare i necessari interventi di competenza.