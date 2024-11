Cagliari, morta la 17enne investita davanti a scuola

Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente stradale davanti a scuola: è morta all'ospedale Brotzu di Cagliari Beatrice Loi, 17 anni, la studentessa investita sabato mattina mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in viale Colombo, per andare al Liceo Scientifico "Alberti". La giovane era stata portata in ospedale subito dopo l'incidente, ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.