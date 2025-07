Sanremo, recuperato un corpo in mare: si ipotizza sia Jonathan Forzan

Il cadavere di un uomo è stato individuato nelle acque antistanti Sanremo, a circa tre miglia dalla costa. Le autorità sospettano che si tratti di Jonathan Forzan, 32 anni, residente a Riva Ligure e scomparso da martedì. Per confermarne l’identità, sarà comunque necessario un riconoscimento ufficiale. Il corpo è stato avvistato e recuperato da una motovedetta della Guardia costiera, che lo ha trasportato fino al porto di Sanremo. Una volta a terra, l’area di sbarco davanti alla capitaneria è stata immediatamente isolata con delle transenne. Carabinieri e polizia hanno presidiato la zona con un servizio d’ordine per garantire la sicurezza e impedire accessi non autorizzati. Le indagini sono in corso per accertare le circostanze del decesso e chiarire se il corpo ritrovato appartenga effettivamente al giovane scomparso nei giorni scorsi.