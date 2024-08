L'Abruzzo apre la caccia al cervo: per 50 euro si potranno uccidere anche i cuccioli

Il Wwf Abruzzo attacca duramente la delibera regionale, ritenendo "inaccettabile considerare la fauna una fonte di arricchimento degli stessi organismi che organizzano i prelievi I numeri non sono tali da giustificare la strage". Per questo è stata lanciata una petizione che ha raccolto sinora "oltre 60mila firme". L'ente faunistico si domanda anche a chi andranno i fondi: "Non la comunità dove si svolgerà il prelievo, non le Amministrazioni comunali, non il mondo agricolo, non le aree protette… ma gli ATC! Organismi sostanzialmente gestiti dai cacciatori che si appropriano, facendone profitto, della fauna selvatica che dovrebbe essere patrimonio di tutti".



L’Ispra, l’ente responsabile dei pareri sugli interventi sulla fauna, ha stabilito un valore soglia di due capi per chilometro quadrato per autorizzare la caccia di selezione. Le aree interessate in Abruzzo superano di poco questo limite, con 2,58 e 2,39 capi per chilometro quadrato. Dati che, secondo il Wwf, non giustificherebbero un intervento di tale portata.