Tutelare la biodiversità, il censimento del cervo e del lupo

“Biodiversità in volo”, progetto di Fondazione UNA, in collaborazione con Federparchi, punta ad aumentare la consapevolezza sulle pratiche virtuose di gestione degli equilibri faunistici all’interno del territorio

Oggi, ogni anno, centinaia di volontari, studenti e appassionati partecipano al censimento della popolazione del cervo con il metodo “al bramito”, esempio concreto delle diverse declinazioni che la tutela della biodiversità può assumere nella gestione della biodiversità. Proprio per andare a scoprire tutte queste modalità, è nato Biodiversità in Volo , il progetto di Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – realizzato in collaborazione con Federparchi.

Il progetto arriva nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi dopo aver fatto tappa nei Parchi Nazionali del Gran Paradiso, D’Abruzzo, Lazio e Molise, nel Parco Regionale della Maremma, nel Parco Nazionale dei Nebrodi e all’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

Per Renata Briano, Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione UNA, “L’obiettivo di un progetto come Biodiversità in Volo, che ci vede impegnati insieme ai soggetti che in prima persona si occupano di conservazione della specie, è quello di porre l’attenzione sulle modalità attraverso le quali, oggi, si opera per la tutela della biodiversità. Il censimento organizzato ogni anno dall’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in questo senso, ma anche tutte le altre attività che si svolgono entro i confini del Parco, dal monitoraggio del lupo alle tecniche sviluppate per una convivenza pacifica tra specie, sono ottimi esempi di gestione virtuosa di un patrimonio faunistico veramente prezioso.”

La gestione virtuosa del territorio

L’idea di una gestione virtuosa del territorio e della fauna selvatica che lo popola, secondo criteri razionali e scientifici, è uno dei valori fondanti di Fondazione UNA, che crede nella caccia come attività sostenibile e responsabile, lontana dal bracconaggio e inserita invece in un sistema che mira alla preservazione della biodiversità. In questo senso, la partecipazione dei cacciatori come volontari alle attività di censimento organizzate dal parco rientra perfettamente in quello che è il profilo del cacciatore come “Paladino del Territorio”, custode degli equilibri faunistici e naturali. L’attività venatoria è infatti da intendersi come un elemento utile, inserito positivamente in un sistema che mira alla piena sostenibilità ambientale.

“La collaborazione con Fondazione UNA, dopo diverse tappe che hanno messo in luce le migliori misure messe in atto dai Parchi Nazionali per la conservazione delle specie particolarmente protette, contribuisce ora ad aumentare la consapevolezza su quale sia il significato, e il portato, degli interventi di gestione della biodiversità, che si gioca su equilibri particolarmente delicati” ha commentato a proposito Luca Santini, Presidente di Federparchi. “L’approccio scientifico dei censimenti è l’esempio ottimale per Federparchi di come procedere per la salvaguardia degli ecosistemi.”

Il censimento, che quest’anno si è tenuto tra il 21 e il 23 settembre, coinvolgendo oltre 500 persone, è arrivato a definire, attraverso tecniche scientifiche, il numero di cervi presenti all’interno del Parco, consentendo una più puntuale gestione della specie. Date le peculiarità del territorio delle Foreste Casentinesi, il monitoraggio è condotto con il metodo “al bramito”, che risponde alla necessità, in aree ad alta densità forestale, dove ampie superfici sono sottratte alla supervisione visiva, di determinare il numero di individui solo attraverso le tracce sonore emesse dai cervi maschi adulti, i caratteristici bramiti. Per far ciò, i volontari del censimento, dislocati nelle diverse postazioni disseminate per tutto il Parco, hanno ascoltato i richiami degli animali, contribuendo a mappare la popolazione di cervo e la sua presenza nei boschi.

Negli stessi giorni del censimento al bramito, si sono svolte anche le pratiche di monitoraggio del lupo, attraverso la tecnica del wolf-howling, che, sfruttando l’ampia copertura acustica sul territorio garantita dagli operatori dislocati nelle numerose postazioni all’interno del parco, permette di individuare soggetti singoli o nuclei famigliari sfruttando la naturale tendenza del lupo ad ululare.

Fondazione UNA attraverso una nuova filiera ambientale, composta da realtà a volte in contrasto, si impegna nella tutela e nella gestione della natura contribuendo al benessere della comunità. In essa convergono, infatti, realtà ambientaliste, agricole e venatorie, insieme a quelle scientifiche e accademiche, le quali condividendo obiettivi comuni e collaborando intorno a progetti concreti, agiscono sinergicamente verso il fine condiviso di realizzare un contesto territoriale e ambientale sostenibile. Uno dei fondamenti di Fondazione UNA è la tutela della biodiversità attraverso il suo impegno attivo nell’affrontare e cercare soluzioni alle emergenze che ne minacciano l’equilibrio, mediante la realizzazione di attività e progetti mirati.