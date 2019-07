Busta con proiettile indirizzata al "duce Salvini"

Un plico anonimo contenente un proiettile e indirizzato al ministro dell'Interno, Matteo Salvini , è stato intercettato mercoledì al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Sul posto è intervenuta una squadra di artificieri dei carabinieri, che ha ispezionato la missiva: all'interno un proiettile calibro 22 avvolto in carta stagnola. La busta era indirizzata al "Ministro duce, Matteo Salvini, Camera, Roma" .

Salvini: "Non mi fanno paura" - Con un post su Facebook Salvini commenta l'accaduto. "Oltre 100 minacce di violenza e di morte contro di me da quando sono ministro. Evidentemente le parole di odio di certa sinistra convincono certe menti malate, ma sicuramente non mi fanno paura - scrive il ministro dell'Interno -. Anzi, mi danno ancora più forza e voglia di combattere criminali di ogni genere".