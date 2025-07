Bus in fiamme a Roma, coinvolto il balcone di un palazzo: vetri rotti e facciata annerita

Un bus è andato in fiamme alla periferia di Roma. È accaduto in via Prenestina. Il rogo ha coinvolto le finestre di un balcone al primo piano causando la rottura dei vetri, mentre il fumo ha invaso i locali adiacenti e annerito gran parte della facciata di un palazzo. Sull'autobus, fuori servizio, c'era solo il conducente. Il mezzo, di 18 metri, era nuovo e ancora in garanzia. Sul posto anche la polizia locale.