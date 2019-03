Bus dirottato, legale Adam: anche per lui la cittadinanza

Non vogliono niente per loro, ma chiedono "che le Autorità prendano in considerazione il comportamento eroico di Adam" per la concessione della cittadinanza. Così l'avvocato Antonino Ennio Andronico, chiarisce la posizione dei genitori di Adam El Hamami, l'altro ragazzino "eroe" del bus dirottato nel Milanese.