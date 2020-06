Bundesliga, il Bayern Monaco vince lo scudetto per l'ottava volta di fila

Il titolo di campione di Germania, il trentesimo della storia e l'ottavo consecutivo, è cosa fatta: il Bayern Monaco vince la Bundesliga e lo fa imponendosi per 1-0 a Brema contro il Werder, al termine di una partita non facile. A deciderla è Robert Lewandowski, che al 43' segna il suo gol numero 31 in questo campionato (record assoluto per lui). Nel finale Bayern in 10 per l'espulsione di Davies e salvataggio decisivo di Neuer su Osako.