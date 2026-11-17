"Buffone, pagliaccio, cog...ne, voglio vedere quando ti togli la divisa, ti aspetto". Sono queste le parole rivolte da un automobilista infuriato a un vigile urbano, che stava sostituendo un semaforo guasto, e che lo hanno portato in tribunale con la doppia imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Ma nonostante gli insulti, la Cassazione ha deciso di assolvere con formula piena il guidatore furibondo "perché il fatto non sussiste".
L'insulto non è sempre lecito
Insulto sdoganato? Beh non proprio, dipende dalla situazione. Nel caso specifico la Cassazione ha respinto il ricorso della procura che contestava il verdetto favorevole all'automobilista imputato, colpevole - secondo il pubblico ministero - di aver alterato e rallentato il pubblico servizio, visto che il diverbio aveva impedito al vigile di regolare il traffico. A questo si aggiungevano l'oltraggio al pubblico ufficiale mentre svolgeva il suo lavoro e il rifiuto di dare le generalità.
La decisione dopo un'attenta ricostruzione dei fatti
Secondo la ricostruzione fatta dai giudici della Suprema corte, il vigile urbano è stato il primo a tenere una condotta inappropriata e arbitraria "consistita nell'apostrofare con frasi non consone all'esercizio della sua funzione". Dalle parole, poi, l'ufficiale è passato ai fatti con l'aiuto di un collega. I due hanno tentato di bloccare fisicamente l’automobilista, tentando di arrestarlo: da qui l'invettiva verbale dell'imputato mentre si divincolava dalla presa dei due.
Reazione lecita
L'assoluzione nasce, dunque, dalla chiara illegittimità del comportamento tenuto dai pubblici ufficiali, che ha reso "lecito" l'insulto. Un vigile urbano può, infatti, “fermare” un cittadino in flagranza di reato, ma certamente non perché ritiene che stia tenendo una condotta non in linea con il Codice della strada o perché dimostra una certa insofferenza per la gestione del traffico. Un abuso che rende ininfluente il fatto che gli insulti siano stati ascoltati da più persone. Caduta anche l'accusa di intralcio al pubblico servizio e il fatto che i vigili avessero chiesto le generalità all'automobilista.