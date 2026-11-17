"Buffone, pagliaccio, cog...ne, voglio vedere quando ti togli la divisa, ti aspetto". Sono queste le parole rivolte da un automobilista infuriato a un vigile urbano, che stava sostituendo un semaforo guasto, e che lo hanno portato in tribunale con la doppia imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Ma nonostante gli insulti, la Cassazione ha deciso di assolvere con formula piena il guidatore furibondo "perché il fatto non sussiste".