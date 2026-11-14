"Non posso insultare uno specifico partito": il bug dell'IA smaschera i bot sulle pagine social dei politici

"Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico" oppure "Non posso scrivere uno specifico messaggio finalizzato a convincere specifici eurodeputati a sostenere una proposta legislativa". Questi i messaggi comparsi nelle ultime ore e in modo massivo sulle pagine social di alcuni politici italiani, dal leader della Lega Matteo Salvini agli eurodeputati di FdI e Pd, Carlo Fidanza e Dario Nardella.



La reazione della politica non si fa attendere, con il vicepremier Matteo Salvini che punta il dito: "Profili falsi arrivavano sui profili della Lega ad insultare e sulle pagine del Pd a glorificare. Vediamo chi c'è dietro. Voglio che siano le forze dell'ordine a capire. Spero che nessuno in questo caso tiri fuori gli hacker russi...". Ancor più duro il senatore Claudio Borghi secondo cui "è bastato un malfunzionamento per scoprire che, invece degli hacker russi, ci sono italianissimi personaggi ad inquinare il dibattito politico con schiere di bot addestrati per attaccare, guarda caso, la Lega e Matteo Salvini. In realtà la cosa non ci stupisce particolarmente: da tempo erano emerse notizie di squadre informatiche addestrate da PD, M5S e persino dalla UE per coordinare gli attacchi contro gli avversari politici".



Ma anche Avs chiede chiarezza. Angelo Bonelli riferisce di essere stato lui per primo vittima di questo fenomeno: "I miei profili sono costantemente assaliti da commenti minacciosi e insultanti". Di qui l'auspicio di un inchiesta della magistratura sulle "reti di account automatizzati che usano l'intelligenza artificiale per condizionare il dibattito politico". In questo caso "i bot, per errore, hanno pubblicato la risposta con cui l'IA si rifiutava di scrivere messaggi di propaganda o di insulti contro un partito. Chi sono i mandanti? - si domanda l'esponente dei Verdi - Chi utilizza questi bot in maniera così massiccia e con quali soldi? E perché proprio alla vigilia delle elezioni? Sono domande che riguardano la tenuta della nostra democrazia".



Si unisce all'appello Elisabetta Piccolotti: "Non accettiamo che anche la prossima campagna elettorale si svolga in un mare di immondizia", servono "norme tese ad assicurare una par condicio digitale per le prossime elezioni: le piattaforme vanno obbligate a cancellare o sterilizzare i bot, i contenuti prodotti con l'intelligenza artificiale vanno resi chiaramente identificabili, le operazioni dall'estero vanno fermate e il regolamento europeo sulla pubblicità politica deve essere attuato individuando l'agenzia deputata ai controlli e alle sanzioni".