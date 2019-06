Bufera procure,Anm: "Gravi i rapporti tra politici e membri del Csm"

L'Associazione nazionale magistrati esprime preoccupazione per l'inchiesta di Perugia sul caso Palamara, in merito alle notizie su rapporti tra consiglieri del Csm e politici. "Gli accadimenti riferiti dai media - afferma l'Anm -, sotto il profilo etico e deontologico, costituiscono una grave violazione commessa da chi, in attuazione delle norme costituzionali", fa parte "del Csm e sono in palese contrasto con i principi che orientano i magistrati".