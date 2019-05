Bufera Procure: al pm Palamara regalato anche un cenone di Capodanno

Non solo viaggi, soldi e gioielli. Tra i regali fatti dall'imprenditore Fabrizio Centofanti all'allora consigliere del Csm, Luca Palamara, c'è anche - secondo gli inquirenti che lo hanno indagato per corruzione - un cenone di Capodanno. E' quanto emerge dal decreto della perquisizione disposta dalla Procura di Perugia nei confronti dell'attuale sostituto procuratore a piazzale Clodio.

Secondo quanto si legge nel documento, "il nucleo familiare di Luca Palamara risultava aver soggiornato in un albergo a Madonna di Campiglio dal 26 dicembre 2014 al 3 gennaio 2015 e nella dicitura della prenotazione emergeva il riferimento ad uno sconto del 30% che avrebbe pagato Centofanti, e a carico di quest'ultimo risultava anche il pagamento della cena di capodanno per 456 euro".



Anche in precedenza, secondo quanto si legge nel decreto di perquisizione di Palamara, sono emersi soggiorni di un familiare di Palamara con la dicitura "Centofanti Fabrizio paga hotel con tutti i pranzi e transfert mamma e figlia". La relativa fattura risultava emessa nei confronti di una società riconducibile a Centofanti con la dicitura "soggiorno hotel dipendenti per convegno", anche se, a quanto accertato, non era stato organizzato alcun convegno in quel periodo, né esisteva alcun rapporto di lavoro, collaborazione o dipendenza tra il familiare di Palamara e Centofanti.