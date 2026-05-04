Budapest, scomparso il batterista italiano Davide Lucchelli
Il 24enne era in tour con la sua band. Il gruppo ha condiviso un appello via social con la foto del ragazzo. Tutte le ipotesi al momento sono aperte
Dal primo di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo "Oggetto sconosciuto". Secondo quanto emerso fino a ora gli amici che si trovavano con lui a Budapest, in Ungheria, non sono più riusciti a mettersi in contatto con il giovane originario di Montà, dalle 20.30 del primo maggio.
Scomparso il batterista Davide Lucchelli
L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche così come eventuali avvistamenti.
L'appello sui social
"Indossava un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera" specifica in un post sui social lo stesso gruppo, che ha avvertito subito la famiglia di Davide che ha presentato subito denuncia di scomparsa. La foto postata dalla band è tratta da un live che si è tenuto lo stesso giorno della scomparsa "Il suo aspetto dovrebbe essere simile" scrive il gruppo.
Indagini in corso
Le indagini sono in corso e tutte le ipotesi al momento sono aperte. Secondo quanto emerso il padre potrebbe volare in Ungheria per seguire le ricerche.