Budapest, scomparso il batterista italiano Davide Lucchelli

"Indossava un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera" specifica in un post sui social lo stesso gruppo, che ha avvertito subito la famiglia di Davide che ha presentato subito denuncia di scomparsa. La foto postata dalla band è tratta da un live che si è tenuto lo stesso giorno della scomparsa "Il suo aspetto dovrebbe essere simile" scrive il gruppo.