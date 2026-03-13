Ritrovata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa da Foggia

Si è conclusa positivamente la vicenda di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni di cui si erano perse le tracce lo scorso 2 marzo a Foggia. La giovane è stata rintracciata dalla polizia di Stato a Firenze: dalle prime informazioni, Elena è in buone condizioni di salute. Gli agenti l'hanno individuata nel capoluogo toscano dopo giorni di apprensione e ricerche estese su scala nazionale.