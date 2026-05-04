Inizialmente, da quanto si apprende, il 24enne di Montà si è esibito con la sua band a Budapest il primo maggio. Quel giorno, secondo quanto raccontato dagli altri componenti della banda, due ore prima del loro concerto al City Park si è allontanato, salvo poi tornare e scomparire, di nuovo, intorno alle ore 21. La band avrebbe dovuto esibirsi a Prešov il giorno successivo, ma a causa della scomparsa di Lucchelli il concerto fu cancellato. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città e subito dopo la band ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche così come eventuali avvistamenti. "Indossava un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera" specifica il post. Era stata avvertita immediatamente anche la famiglia di Davide, che ha presentato denuncia di scomparsa, e sulle sue tracce c'era anche l'Interpol.