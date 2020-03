Brusaferro (Iss): "Misure anti virus per mesi, impariamo a conviverci"

"L'emergenza coronavirus non sarà risolta domani o tra due settimane: dovremo immaginare alcuni mesi in cui dovremmo stare molto attenti e adottare quelle misure per fare in modo che la curva non riparta". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro. "L'andamento delle curve dipende molto da come noi ci comportiamo. I dati quotidiani sono importanti, ma non vanno sopravvalutati", ha concluso. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui